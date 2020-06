Od šesté dojíždějí, zpravidla do Velkých Hoštic. A tak nám zase naši chlebičovští páťáci vylétají z hnízda a loučí se.

Rozloučit se přišli, i s paní ředitelkou a třídní učitelkou, také na obecní úřad. Uvítali jsme je ve čtvrtek 25. června, probrali jejich plány na prázdniny i na další studium. Zároveň jsme se dotazovali na to, co se jim líbí a nelíbí na naší obci. Odpovědi to byly upřímné, především ale pozitivní. Přejeme mnoho úspěchů při další cestě, kamkoliv je jejich kroky zavedou!

Agáta Königová