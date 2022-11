Marilyn Monroe či Brigitte Bardot aneb Pin up girl s Robertem Vano v Hranicích

/FOTOGALERIE/ Vážení čtenáři, po týdnu se opět navracíme do Hranic, do úžasného divadla i nádherné zahrady, které třetí říjnovou neděli tvořily kulisy focení ve stylu pin up. Na Starou střelnici se sjeli o tomto víkendu fotografové z celé republiky, aby se v rámci posledního dílu ze seriálu fotografických workshopů s Robertem Vano pokusili zachytit atmosféru doby, kdy vládl swing, smyslná ženskost a nespoutaná barevná hravost. Za krásnou fotoreportáž velmi děkujeme Karlu Machylovi.



Pin up girl s Robertem Vano na Staré střelnici v Hranicích. | Foto: Karel Machyl