I přes to, že jsou v České republice zatím sportovní soutěže pro sportovce z řad dětí a mládeže zakázány, mažoretkový sport si dokázal najít cestu k soutěžím. On-line soutěže Pohár Moravské Ostravy 2021 se zúčastnily i mažoretky z klubu MK Ballerisimo Hlučín, největšího mažoretkového klubu na Hlučínsku. Děvčata si vybrala hudbu, nacvičila své choreografie a poté se soutěžní vystoupení natočilo na videokameru.

Zdroj: Youtube

Nechybělo samozřejmě ani vše, co je potřeba na klasické soutěži – kostým, líčení a účes. Video soutěžní sestavy bylo zasláno pořadatelům soutěže a následně ohodnoceno rozhodčími. Soutěž probíhala on-line formou, tudíž bylo možné sledovat v sobotu 10. dubna již od rána všechna soutěžní vystoupení na facebooku. Poháru Moravské Ostravy se zúčastnily mažoretky nejen z České republiky, ale také ze sousedního Polska a Slovenska. V mezinárodní konkurenci se opět neztratilo hlučínské MK Ballerisimo.

Mažoretky získaly celkem 7 cenných medailí v sólových disciplínách a 1 medaili v kategorii duo navrch. Zaznamenaly tedy velký úspěch i přes to, že v současné době mohou se svými trenérkami trénovat pouze formou on-line tréninků. Již nyní se ale těší na společné tréninky na venkovních sportovištích. Do tréninkového procesu by se měla děvčata vrátit v nejbližší době.

Za úspěchy MK Ballerisima Hlučín stojí nejen píle, tréninky, odhodlání a cílevědomost, ale také přátelský přístup trenérek, realizačního týmu, vedení a všech sportovkyň v klubu. Do MK Ballerisima Hlučín se může přihlásit kdokoliv, kdo rád sportuje, chce být součástí skvělé party kamarádek a chce vyhrávat medaile na soutěžích. MK Ballerisimo přijímá v současné době děvčata od 4 do 15 let. Informace k náboru a přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách klubu www.ballerisimo.cz.

Karin Wronová