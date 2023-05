Vážení čtenáři, v následujícím příspěvku se dočtete o úspěších hlučínských mažoretek. Příspěvek nám zaslala Karin Wronová, které tímto děkujeme.

Mažoretky z MK Ballerisimo Hlučín. | Foto: se souhlasem Karin Wronové

Elegance, ladnost, krása, ale také přesné pohyby, dřina, píle a cílevědomost. Mažoretkový sport se na Hlučínsku stává čím dál více populárním. Mohou za to zejména úspěchy místního klubu mažoretek MK Ballerisimo Hlučín, který se řadí se svými 100 členkami nejen mezi největší, ale také mezi nejúspěšnější kluby v České republice i ve světě.

Již v minulém roce, kdy se po nucené covidové přestávce opět mohly pořádat sportovní soutěže, se hlučínským děvčatům dařilo na výbornou. Z mistrovství České republiky děvčata přivezla zlaté medaile a titul několikanásobných mistryň České republiky, z mistrovství světa se děvčata také vracela se zlatými medailemi a titulem mistryně světa v mažoretkovém sportu.

Skvěle našlápnuto má Ballerisimo Hlučín i v letošní sezóně. Ta odstartovala pohárovými soutěžemi už v únoru. Děvčata se z každé soutěže vrací s více než padesáti medailemi, většina z nich je vždy zlatá. „V letošní sezóně máme těžký úkol. Obhajujeme všechny úspěchy a tituly z loňského roku. Úroveň na soutěžích však každý rok stoupá, a proto jsme letos musely trénovat ještě intenzivněji,” říká trenérka Karin Wronová.

MK Ballerisimo Hlučín je silným soupeřem stále ve více a více kategoriích. Oproti loňské sezóně se v Ballerisimu opět podařilo navýšit počet choreografií, se kterými Ballinky soutěží. „Díky všem úspěchům, ale také díky našemu přístupu, přátelské atmosféře v týmu a kolektivu, který v klubu máme, jsme v září, na začátku sezóny, rozšířily naše řady o mnoho nových mažoretek. Přišly k nám desítky malých mažoretek, tedy úplných nováčků, ale podařilo se nám získat také mnoho již zkušených mažoretek, které měly zájem o přestup do našeho klubu z jiných týmů,” dodává Wronová.

A nutno podotknout, že se nové tváře do klubu začlenily skvěle, za což hovoří zejména výsledky děvčat na závodech. V uplynulém týdnu, o víkendu 25. a 26. 4., se ve sportovní hale v Hradci nad Moravicí konalo kvalifikační kolo mistrovství ČR v mažoretkovém sportu. I zde se klubu MK Ballerisimo Hlučín dařilo a děvčata vybojovala nejen 33 medailí (z nichž většina byla zlatých), ale hlavně také cenné postupy na finálová kola mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu. O nejvyšší republikové tituly budou Ballinky bojovat již 12. - 14. 5. v Praze, kde se utkají malé formace (sóla, dvojice, trojice a skulinky v počtu 7 mažoretek, a to s hůlkou i třásněmi), ale hlavně také 20. - 21. 5. v Karviné, kde budou o tituly soutěžit velké formace (8 - 25 členek).

V těchto kategoriích má MK Ballerisimo Hlučín již tradičně bohaté zastoupení. „Naše nejmladší littlekadetky, to jsou holčičky 5 - 7 let, se už 8 let nepřetržitě drží na špičce celé ČR. Pokud se v Karviné na finále zadaří, naše holčičky si přivezou již pošesté za sebou titul z finálového kola. V předchozích letech jsme vždy vyhrály zlatou medaili, budeme o ni usilovat i letos,“ doufá Karin Wronová.

Úspěšná jsou i starší děvčata - babykadetky (8 - 11 let) tvoří děvčata, která se v mažoretkovém sportu pohybují krátce, přesto však již získala v letošní sezóně nespočet úspěchů. Jejich zkušenější kolegyně, kadetky (také 8 - 11 let) budou usilovat o obhajobu titulů loňských Mistryň ČR a světa, stejně jako jejich starší kolegyně juniorky (12 - 14 let). Kadetky i juniorky soutěží kromě velké sestavy s hůlkou také s třásněmi, kde je potřeba hlavně precizní taneční, baletní, gymnastická a akrobatická průprava a také fyzická zdatnost, síla a flexibilita.

Nejstarší skupina seniorek (15 - 24 let) letos poprvé startuje ve velkých formacích, choreografie s názvem „Byl pozdní večer, první Máj” sklízí ovace a chválu. V Ballerisimu věří, že i nejstarší děvčata na finále zabojují o nejvyšší možné příčky. I přes to, že nejdůležitější soutěže sezóně se blíží, neopouští mažoretky z Ballerisima optimismus a dobrá nálada. „To, co společně zažíváme na trénincích i mimo ně, je nepopsatelné. Užíváme si každý společný den, společné zážitky a jsme opravdu jedna velká mažoretková rodina Ballerisimo,” uzavírá šéftrenérka klubu Karin Wronová.



Karin Wronová