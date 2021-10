Na finálovém kole Mistrovství České republiky mohli diváci pozorovat moderní mažoretkový sport, který symbolizuje dynamika, moderní současná hudba, precizní baletní pohybová průprava, gymnastické a akrobatické prvky a také náročná práce s náčiním baton, tedy s hůlkou.

Svěřenkyně hlučínského klubu MK Ballerisimo Hlučín patřily již tradičně mezi favoritky a svou pozici také potvrdily. Hned v dopoledním bloku zaujaly rozhodčí Kristýna Sysalová a Vanda Plačková. Obě děvčata se dokázala umístit v nejlepší pětici závodnic z celé České republiky v kategorii kadetek, tedy děvčat ve věku 8-11 let. Kristýnka dokonce vybojovala pro svůj klub MK Ballerisimo Hlučín titul Mistryně České republiky.

Nezklamaly ani starší závodnice Ballerisima. V kategorií duo, tedy dvojice, se na 2. místě umístila Vanda Plačková a Laura Janošová, získaly tak titul Vicemistryně České republiky. Ve starší kategorii juniorek ve věku 12-14 let bodovala Adéla Stanková s Nikolou Bilíkovou, které ovládly celou svou věkovou kategorii a za bezchybný výkon si z Mistrovství ČR odvezly zlaté medaile a titul Mistryně České republiky.

Neztratily se ale ani ostatní mažoretky z Ballerisima – svou premiéru v sólové kategorii měla závodnice Eliška Kolačková, v duu juniorek se na 8. místě umístily Kateřina Strachotová s Andreou Búllovou. Úspěchy děvčat v Ostravě započala již o týden dříve Viktorie Petrášová, sedmiletá závodnice, která si z finále MČR děvčat do 7 let, které se konalo v Praze, přivezla také zlatou medaili.

MK Ballerisimo Hlučín se tak může pyšnit nejlepšími mažoretkami v České republice. Děvčata z Ballerisima čeká na konci října Mistrovství světa v mažoretkovém sportu. A co mažoretky motivuje k těmto výsledkům? Podle mažoretek z Ballerisima je to hlavně úžasný kolektiv, dobrá atmosféra, která v týmu panuje a také skvělý přístup všech trenérek Ballerisima. Děvčata jsou si navzájem druhou rodinou a úspěchy, které mají, jsou důkazem skvěle vedeného klubu. Město Hlučín se tak může pyšnit jedním z nejúspěšnějších a největších klubů České republiky – součástí Ballerisima je totiž osmdesát mažoretek ve věku 4-20 let.

Mažoretky jsou dnes již sportem krásy a elegance. Dechová hudba je dávno zapomenuta, tancuje se na hudbu moderní. V choreografiích se užívá balet a gymnastika. Samozřejmostí je proto kromě práce s hůlkou také dokonalá pohybová průprava. Ty nejlepší mažoretky se mohou dostat až na Mistrovství České republiky, Evropy nebo dokonce světa. V posledních letech se mažoretkový sport velmi rozmáhá a mnoho děvčátek má jediný sen – vzít hůlku do ruky a sbírat medaile.

A začít s tímto krásným sportem může opravdu kterákoliv holčička či slečna. Stačí přijít na nábor nových členek, který se koná celoročně. Všechny informace získáte na www.ballerisimo.cz. Trenérky a mažoretky z MK Ballerisima Hlučín se těší na nové sportovkyně a kamarádky!

Karin Wronová