Jak trénují mažoretky doma? I přes to, že se jedná o kolektivní sport, dokázaly jejich trenérky Karin, Verča, Eliška a Magda vytvořit tréninkový plán přizpůsobený děvčatům dle věku, výkonnosti a tréninkových schopností přesně na míru.

Děvčata z MK Ballerisima Hlučín jsou zvyklá denně trénovat, protahovat se, procvičovat nejen choreografie, ale také práci s hůlkou, třásněmi, nebo třeba trénovat baletní a gymnastickou průpravu. Tréninkový plán, který jim trenérky na míru sestavily však nebyl jedinou aktivitou. Stejně jako online výuka ve škole, probíhaly online pravidelné tréninky. Pomocí různých aplikací se děvčata připojila přes své počítače, notebooky nebo mobily. Trenérky pak vedly online tréninky, a to jak tréninky mažoretek, tak také pohybové průpravy.

Zdroj: Karin Wronková

Mažoretky si všechny tréninky zapisovaly poctivě do tréninkových plánů a záznamových archů, které svým trenérkám přinesly na první společný trénink v úterý 12. května, kdy již sportovci mohou trénovat bez omezení. Na děvčata čekaly zasloužené odměny. Každá z nich získala zlatou medaili, plyšovou hračku, a navíc ozdobu do vlasů, kterou jim vlastnoručně učily trenérky v průběhu karantény. Trenérky z MK Ballerisima Hlučín se během nuceného volna věnovaly nejen svým mažoretkám, ale rozhodly se pomáhat v šití roušek. Pět set kusů jich ušily a darovaly do Fakultní nemocnice v Ostravě, konkrétně na oddělení hematoonkologie, dětské onkologie, kardiochirurgie a do porodnice. Navíc stihly obdarovat i zaměstnankyně hlučínského Lidlu. I přes to, že letošní sezóna mažoretkového sportu byla v důsledku koronavirové pandemie pozastavena, zvládly se mažoretky MK Ballerisimo Hlučín zúčastnit v únoru dvou mažoretkových soutěží.

První z nich byla Hradecká hůlka v Hradci nad Moravicí, odkud si jako jeden z nejúspěšnějších klubů soutěže přivezly 25 medailových umístění. Všechna děvčata z MK Ballerisima si ze soutěže odvezla medaile, ty nejlepší jich měly na krku i devět. Druhou soutěží byla Hlučínská zlatá hvězda zde v Hlučíně, kde jako domácí reprezentantky opět nezklamaly a potvrdily tak své letošní kvality ziskem dalších 25 medailí – opět byla většina z nich zlatých. Pandemie způsobená koronavirem letos překazila děvčatům bojovat na Mistrovství České republiky, Evropy a světa. Naše hlučínské mažoretky by zde obhajovaly tituly několikanásobných Mistryň ČR, Vicemistryň ČR, Evropy a světa, II. Vicemistryň ČR a Evropy a mnohé další tituly, které vybojovaly v loňské soutěžní sezóně.

Věříme, že tyto tituly obhájí zase příští rok! MK Ballerisimo Hlučín je sportovní klub, který se v Hlučíně věnuje již 5 let mažoretkovému sportu. Děvčata od 4 let zde trénují nejen práci s hůlkou a třásněmi, ale také moderní gymnastiku, baletní průpravu a tanec. To vše totiž potřebují, aby uspěly v moderním mažoretkovém sportu. Ten je v dnešní době již zcela jiný, než ho známe z dřívějška. Dechovou hudbu vystřídala moderní hudba, uniformované kroje nahradily moderní kostýmy plné třpytu a lesku. Mažoretky MK Ballerisimo Hlučín přijímají nováčky po celý školní rok a právě nyní se těší na děvčata, která by chtěla patřit do rodiny Ballerisima.

Zdroj: Karin Wronková

Pokud hledáte pro svou dcerku moderní dívčí sport, skvělou partu kamarádek, profesionální trenérky a rodinnou atmosféru klubu, je pro vás MK Ballerisimo Hlučín tou správnou volbou. MK Ballerisimo Hlučín přijímá všechna děvčata od 4 do 18 let, které rády tancují a nevydrží dlouho sedět! Více informací získáte na webu klubu: www.ballerisimo.cz.

Text: Karin Wronková