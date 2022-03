Velkou premiéru zažila nejmladší děvčátka ve věku 4-7 let, které v Ballerisimu trénují teprve od září 2021. Děvčata získala zlaté medaile jak ve velké formaci, tak v malé formaci a sólových vystoupeních na všech třech únorových soutěžích, kterých se MK Ballerisimo Hlučín zúčastnilo. Dvě starší družstva kadetek, děvčat ve věku 8-11 let, dokázaly zabojovat nejen v disciplínách s hůlkou, ale také s třásněmi. Obě kadetkovská družstva vybojovala mnoho cenných medailí ve výkonnostních třídách A a B. Skupina juniorek, tedy děvčat ve věku 12-14 let, předvedla na únorových soutěžích kvalitní výkony v malých i ve velkých formacích. V disciplíně pódiových formací s hůlkou děvčata dokázala předvést precizní výkony a také si zajistila mnoho cenných medailí.

Zámek v Moravské Třebové ukrývá tajemství aneb Když vás učí Robert Vano

Ze tří soutěží, které letos zatím MK Ballerisimo Hlučín absolvovalo, si tým dovezl celkem 122 medailí! Třešničkou na dortu byl pak titul absolutních vítězek soutěže Opavská růže. Mažoretky MK Ballerisimo Hlučín se tak staly nejlepším a nejúspěšnějším klubem celé této mezinárodní soutěže. Ballerisimo ale rozhodně neusíná na vavřínech. Děvčata stále pravidelně trénují, protože je již čekají další soutěže. Jednou z nich bude i domácí soutěže s názvem Estrella Ball cup, kterou MK Ballerisimo pořádá ve spolupráci s organizací Sport a kultura Hlučín ve dnech 2.-3.4.2022 ve sportovní hale v Hlučíně. Všechny diváky tímto srdečně zveme na dvoudenní maraton těch nejlepších výkonů elitních mažoretkových skupin z České republiky, Polska a Slovenska.

Hlučínské MK BALLERISIMO je jedním z největších klubů mažoretkového sportu v České republice. Ve sportovním klubu je zaregistrováno 80 sportovkyň ve věku od 4 do 20 let. Ballerisimo vyniká kromě práce s náčiním baton (hůlka) a pompom (třásně) také svou pohybovou, baletní a taneční průpravou. Výjimkou v Ballerisimu nejsou ani tréninky gymnastiky a akrobacie zaměřené na potřeby mažoretkového sportu. Mažoretkový sport je dnes již plnohodnotným odvětím estetického moderního sportu. Dal by se téměř přirovnat k moderní gymnastice – tancuje se na moderní hudbu, v choreografiích se užívá balet a gymnastika. Samozřejmostí je proto kromě práce s hůlkou také dokonalá pohybová, baletní a gymnastická průprava.

OBRAZEM: Noční Ostrava? Hezčí, než si vůbec dokážete představit

V současné době dochází k velkému rozvoji mažoretkového sportu a rychle stoupá jeho obliba. Do klubu MK Ballerisimo Hlučín se mohou přidat celoročně všechna děvčata ve věku 4-15 let, která by chtěla trávit čas ve skvělém kolektivu děvčat a trenérek, naučit se něco nového a také sbírat velké úspěchy, ocenění a medaile. Všechny informace k celoročnímu náboru nových členek získáte na www.ballerisimo.cz.

Karin Wronová

Čtenáři výletují: Po medvědích tlapkách do malebného okolí Lysé hory

RETRO FOTBAL: Škvára, hadrové kopačky a meruna. Vzpomínejte s námi