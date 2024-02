Velmi příjemné odpoledne prožili v sídle Ministerstva kultury v Nosticově paláci v Praze mladí filmaři ZŠ Englišova z Opavy.

Mladí filmaři ze ZŠ Englišova se v Praze setkali s ministrem kultury Martinem Baxou. | Foto: Ministerstvo kultury

Desetičlenná parta kluků a holek společně s ředitelem školy Janem Škrabalem a filmovým lektorem Drahomír Streitem přijala pozvání ministra kultury Martina Baxy, který chtěl ocenit jejich světový úspěch, kterého dosáhli s dokumentárním filmem Zapomenutá generace.

Snímek zachycuje očima devítiletých dětí tři školní roky, které byly ovlivněny pandemií Covid-19. Dokument zaujal filmové odborníky u nás i v zahraničí a získal ocenění na čtyřech tuzemských a třech mezinárodních festivalech.

Absolutním vrcholem byl úspěch na prestižním světovém filmovém festivalu Childrens International Film Festival of Wales, kde získal dva evropské „Oscary“, a sice hlavní cenu za nejlepší dokumentární film mezi profesionály a hlavní cenu za nejlepší scénář v kategorii 7-12 let.

Hlavními tvůrci úspěšného filmu byli Lukáš Vaida, Ondřej Mik, Robert Gilík, Michal Matula, Lucie Kavanová, Julie Ratajová, Teodor Adamec, Timothy Hermsen a další dvanáctka dětí. Setkání u ministra kultury Martina Baxy proběhlo v příjemné atmosféře, kdy mladí filmaři se zaujetím vyprávěli o vzniku filmu, zážitcích z festivalu ve Walesu, o tom, jak prožívali covidovou dobu a dalších plánech.

„Díky za dnešní bezprostřední setkání se skvělými mladými lidmi – filmaři ze Základní škola Opava, Englišova 82. V rámci mediálního kroužku vytvořili pod lektorským vedením Drahomíra Streita úžasný dokumentární film „Zapomenutá generace“.

Silnou podporu měli filmaři také od ředitele školy Jana Škrabala, Město Opava finančně podpořilo jejich cestu na filmový festival do Walesu, kde snímek získal zlaté sošky v kategoriích nejlepší dokumentární film mezi profesionály a nejlepší scénář.

„Jsem někde v hloubi duše stále učitel a vždy mám velkou radost, když vidím u mladých upřímnou radost z poznávání a schopnost vnímat sílu tvořivosti a umění. Ve filmu jde o složité téma jedné generace a způsob, jak se děti k této zkušenosti postavily, může být inspirací,“ uvedl při setkání ministr kultury Martin Baxa.

Na závěr setkání absolvovala opavská parta z Englišky prohlídku Nosticova paláce, kde měli možnost nahlédnout do každého zákoutí sídla Ministerstva kultury. A to se dětem moc líbilo. Navíc setkání s panem ministrem kultury Martinem Baxou bylo jejich dalším silným osobním zážitkem.

Po přijetí primátorem města Opavy Martinem Navrátilem, návštěvě hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krkošky, setkání s ministrem školství Mikulášem Bekem a senátorem Herbertem Paverou v Senátu je to další z významných setkání a ocenění jejich tvorby.

„Na začátku bylo nadšení dětí filmovat, touha natočit a vyprávět vlastní příběh a vytvořit něco, co je a druhé potěší. Za to byli odměněni. U důležitých věcí v životě musíte být ve správnou chvíli na správném místě. A když jste dobrý vypravěč, dočkáte se něčeho mimořádného. To je přesně příběh mých malých filmařů a jejich dokumentu Zapomenutá generace. Jejich radost z ocenění byla veliká, zážitky z festivalu ve Walesu byly mimořádné a jejich setkání s významnými politiky a vidět při návštěvě Senátu vystupovat prezidenta republiky Petra Pavla, jsou pro ně nezapomenutelné okamžiky, které zůstanou navždy v jejich paměti,“ uvedl jejich filmový lektor Drahomír Streit.

A jejich filmařská cesta nekončí. Na konci února přijali pozvání hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krkošky, se kterým se sejdou v Ostravě na hejtmanství.