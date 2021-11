Město Hlučín jako tradičně reprezentoval klub MK Ballerisimo Hlučín, který se pyšní mnoha republikovými, Evropskými i světovými úspěchy v mažoretkovém sportu, a i na letošním mistrovství svou pozici favoritek potvrdily. Ballerisimo na Mistrovství světa odjíždělo s velkými ambicemi, protože z letošního Mistrovství České republiky si děvčata odvezla celou řadu titulů a ocenění, například titul několikanásobných Mistryň České republiky a tím se také na Mistrovství světa kvalifikovaly.

Celému Mistrovství světa předcházel ve čtvrtek 21. 10. 2021 World majorettes cup, tedy Světový pohár. Tato soutěž je zařazena pro závodnice, která splní kritérium pro účast na mezinárodních soutěžích, ale nesplní ještě limit pro soutěž nejvyšší, tedy mistrovství světa. MK Ballerisimo Hlučín mělo své zástupkyně i na tomto poháru a děvčata pro Hlučín vybojovala dva titul Vítězek světového poháru 2021. O den později, v pátek 22. 10. 2021 už v Praze započal boj o nejcennější kovy mažoretkového sportu, tedy samotné Mistrovství světa. Po dva dny bojovala děvčata, ale i chlapci o tituly Mistrů světa.

Hlučínské mažoretky z MK Ballerisima si vedly více než dobře. Ve velké konkurenci se „Ballinkám“ podařilo odstát a porazit zejména nejobávanější soupeřky, mažoretky z Ruska. Zlaté medaile se Ballerisimu podařilo vybojovat hned dvakrát – staly se tedy dvojnásobnými Mistryněmi světa v mažoretkovém sportu. Radost děvčat byla obrovská, a to zejména kvůli ztíženým podmínkám pro přípravu na letošní sportovní sezónu v souvislosti s pandemií Covidu-19.

Titul dvojnásobných mistryň světa v kategorii kadetek (děvčat 8-11 let) doplnila ještě stříbrná medaile a titul Vicemistryně světa 2021 v kategorii starších juniorek (12-14 let). Část Mistrovství světa bylo možné sledovat i v televizi, živý přenos z haly zajišťovala Česká televize. Celý pobyt v Praze děvčata zakončila výletem do světa medúz. Děkujeme všem děvčatům za skvělou reprezentaci města Hlučína a také klubu MK Ballerisimo.

Hlučínské MK BALLERISIMO je jedním z největších klubů mažoretkového sportu v České republice. Ve sportovním klubu je zaregistrováno 80 sportovkyň ve věku od 4 do 20 let. Ballerisimo vyniká kromě práce s náčiním baton (hůlka) a pompom (třásně) také svou pohybovou, baletní a taneční průpravou. Výjimkou v Ballerisimu nejsou ani pravidelné tréninky gymnastiky a akrobacie zaměřené na potřeby mažoretkového sportu.

Mažoretkový sport je dnes již plnohodnotným odvětím estetického moderního sportu. Dal by se téměř přirovnat k moderní gymnastice – tancuje se na moderní hudbu, v choreografiích se užívá balet a gymnastika. Samozřejmostí je proto kromě práce s hůlkou také dokonalá pohybová průprava. V současné době dochází k velkému rozvoji mažoretkového sportu a rychle stoupá jeho obliba. Do klubu MK Ballerisimo Hlučín se mohou přidat celoročně všechna děvčata ve věku 4-15 let, která by chtěla trávit čas ve skvělém kolektivu dětí a trenérů, naučit se něco nového a také sbírat velké úspěchy, ocenění a medaile.

Všechny informace k náboru nových členek získáte na www.ballerisimo.cz.

Karin Wronová