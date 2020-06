Anna Brichtová pro ní vybrala ze svých sbírek několik desítek dobových svatebních oznámení fotografii a šatů. Výstavní panely galerie „U schodiště“ prostřednictvím nich připomínají návštěvníkům neopakovatelnou atmosféru a v té době rovněž určitou míru nezbytného patosu svatebních obřadů minulého století.

Zpestřením expozice jsou také figuríny připravené pro tento účel místním folklorním spolkem Po súsedsku. Představují ženský i mužský svatební kroj nížinného Lašska, který je pro Paskov identický. Nevěstu a ženicha navíc milé doplňuje pro dřívější svatební atmosféru také obvyklá postava družičky. Výstava bude přístupná spolu s ostatními krátkodobými výstavami letní výstavní sezóny do 9. září, a to vždy v soboty a neděle od 10:00 do 17:00.

Miroslav Lysek