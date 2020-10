1. Hra se židlemi: Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík využívá obyčejnou bytelnou židli, kterou má doma v obýváku. Vystačíte s ní na několik aktivit. Její děti na ni vylézají, vyskakují nebo ji podlézají. „Někdy dám také dvě židle k sobě, na ty navážu provaz a společně s dětmi ho bez doteku musíme podlézt. Provázek samozřejmě stále snižujeme a snižujeme. Nebo můžete ze židlí postavit slalom. Jestli nemáte moc tolerantní sousedy, zdolávejte ho po čtyřech, v dřepu nebo plazením.“

2. Schovka: Jedna z nejoblíbenějších her, která se dá hrát i doma a nachodíte při ní spoustu kroků. Co takhle schovat se za závěs do sprchového koutu? Nebo čekat, jestli vás někdo objeví za prádelním košem? Jeden stojí za pikolou a všichni ostatní si musí najít dokonalý úkryt. Schválně, jak dlouho v něm vydržíte, než vás odhalí!

3. Schovávačka po bytě: Jestliže bydlíte v malém bytě a schovka není nic moc, schovávejte věci. Třeba hrací karty. Nebo nastříhané barevné papírky. Pravidlo je, že každá musí být aspoň kouskem vidět, aby nebylo potřeba otevírat skříně ani šuplíky. Na povel všichni začnou hledat. A kdo najde nejvíc, ten má právo vymyslet důmyslné skrýše příště.

4. Pohybové básničky: Básničky s napodobováním se nikdy neomrzí. Řeč, pohyb a rytmus jsou v nich propojené, takže rozvíjejí děti po všech stránkách. Menším můžete s pohyby rukou a nohou pomoct, větší nechte, aby po vás opakovaly, a pak básničky říkaly samy.

5. Molitanové míčky: Má doma spousta lidí, protože se perfektně hodí k míčkování, rehabilitaci i na různé hry. „Jejich obrovská výhoda je, že doma nic neponičí a hra s nimi není hlučná a přitom je bezpečná,“ říká Kristýna Přibylová, zakladatelka dětských tělocvičen Monkey’s Gym. Můžete je s dětmi házet o volnou zeď a chytat nebo vytáhněte z útrob skříně lehkou raketu a soutěžte, kdo vydrží pinkat jen tak do vzduchu a udržet míček na raketě co nejdéle.

6. Štafle do obýváku: Štafle má doma kdekdo, stačí je šoupnout třeba do obývacího pokoje, kde je trochu místa. Už dvouleté dítě si s nimi užije neuvěřitelné radosti. Podle věku dětí vymýšlejte různé soutěže: kdo vyleze první dva schůdky, kdo se dostane až na špičku, kdo se nebude bát až úplně nahoru a třeba se dotkne stropu? Nebo bude vítěz, kdo úspěšně přeleze na druhou stranu? „Pokud se vám štafle zdají moc vysoké, zkuste malý dvojstupínek. Malé děti ho mohou přelézat po čtyřech,“ radí Štěpánka Štrougalová z Juklíku.

7. Bunkr pod stolem: Kdo by nemiloval ten pocit ukrýt se v pořádném bunkru? „Nechte děti postavit ho třeba pod kuchyňským stolem. Mohou snášet deky, polštáře, spacáky, využít se dají také velké koupelnové osušky. A až budou mít hotovo, pomozte jim v bunkru vybudovat hezký pelíšek a nechte je v něm odpočívat. Když jim k tomu pustíte třeba audiopohádku, budou blažené,“ říká z vlastní zkušenosti Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, který zaštiťuje projekt Děti na startu.

8. Využijte televizi: Nechceme vám radit, abyste jí zapnuli vždycky, když si nevíte rady, co dělat. Spíš naopak. Ale občas je televize skvělá. „U nás doma milujeme Déčko, dětský program České televize,“ říká Jana Havrdová. „Taneční hrátky s Honzou Onderem nebo Jogínci jsou skvěle udělané programy, které děti zabaví a škodlivý vliv je minimální, protože u televize nebudou sedět, ale budou se hýbat,“ dodává. Že zrovna žádný pohybový program nedávají? Pusťte jim hudbu a nechte je řádit podle libosti.

9. Tornádo: Vynikající taktika, jak donutit děti, aby po sobě uklidily. Jak to funguje? Natočte budíka na deset minut. Pusťte hudbu. Slibte dětem nějakou odměnu. Vědomí, že se bude uklízet jenom tak krátkou dobu, a ještě na ně čeká odměna, je přiměje neuvěřitelně zrychlit tempo. Úklid dostane doslova adrenalinový rozměr a vy nebudete věřit, jak rychle vaše ratolesti budou sbírat, skládat a rovnat.

10. I statická zábava může být pohyb: K téhle hře vám postačí kousek volného prostoru, stopky a prázdný list papíru. Připraveni? Jedeme! „Každý člen rodiny postupně zkouší, jak dlouho vydrží stát na levé noze, pak na pravé nebo totéž se zavřenýma očima. Pak můžete testovat, jak dlouho kdo vydrží „sedět“ bez židle nebo třeba mít ukázkově předpaženo,“ popisuje princip Štěpánka Štrougalová z Juklíku.

11. Písmenková pětiminutovka: Kolik věcí ve vaší domácnosti začíná na písmenko L a jsou tak lehké, že se dají shromáždit na postel v ložnici? Lžíce, láhev na vodu, lis na česnek … no schválně! „Nastavte budíka na pět minut a nechte děti, ať přemýšlejí a běhají s nápady do vaší ložnice. Po pěti minutách se sčítá, odměňuje a také se věci vracejí na své místo,“ seznamuje s pravidly Kristýna Přibylová z Monkey’s Gym.

12. Domácí koulovaná: Tohle je bleskovka, jejíž příprava trvá pět minut, a pak máte o zábavu postaráno na hodně dlouho. Jak na to? Stačí prostě zmačkat noviny nebo archy jakéhokoliv papíru. Postavte doprostřed místnosti židli, na něj hrnec a snažte se do něj trefit. Nebo hrnec nemusí být ani na židli. Dokáží se děti trefit, když bude na zemi? Když ho postavíte třeba na štafle? Otestujte to! Házet se dá i otočení zády, mezi nohama, s jedním okem zavázaným jako pirát atd.

13. Domácí tunely: „Dětský tunel doporučuji každému rodiči jako jednu z nejlepších investic. Není drahý, většinou je skládací, takže dobře skladný, a dá se s ním neuvěřitelně vyhrát,“ říká Jana Havrdová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz. S pomocí stopek můžete měřit, kdo tunel zvládne prolézt nejrychleji. Nebo kdo se jím nejrychleji proplazí třeba po zádech. Pokud tunel nemáte, vybudujte si vlastní. Dobře podle Jany Havrdové poslouží třeba židle, přes které přehodíte deky nebo spacák a máte hotovo. Mimochodem, zalézání a vylézání ze spacáku na čas také není špatná zábava.

14. Hadí muž: Tohle vůbec není tak snadné, jak to zní! Dítěti přivažte k pasu provázek. Na jeho konec, který by měl sahat zhruba 5–10 centimetrů nad kolena, připevněte propisku, obyčejnou tužku, fixu nebo, co máte zrovna po ruce. Pak nechte hadího muže nebo ženu, aby se tužkou strefili do hrdla láhve, kterou má postavenou mezi nohama. Abyste to udělali napínavější, můžete dětem měřit čas na stopkách.

Zuzana Rybářová