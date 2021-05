OBRAZEM: Co je nového v Opavě a okolí? Podívejte se na slezská zákoutí

Krásné město s velkou historií. To je Opava, město ve Slezsku, které je sídlem univerzity a konkatedrály nebo také stánkem kulturního vyžití. Opava, Troppau, Opawa nebo Opavia. To všechno jsou názvy, pod kterými Opavu znají cizinci. Okolí Opavy je pak neméně malebné a láká například krásným zámkem v Hradci nad Moravicí. Že je co navštěvovat, je zřetelné z fotek Agáty Königové, za které děkujeme.