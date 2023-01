Návštěvníci ze všech koutů naší země, Slovenska i Polska se mohou těšit na křišťálově ledovou výstavu na téma Návrat dinosaurů do Beskyd. Ledové sochy na Pustevnách mají dlouholetou tradici. Letos budou k vidění od od 14. ledna do 5. února 2023.

OBRAZEM: Přípravy ledových soch na Pustevnách vrcholí. Lidé se mají na co těšit

Otevírací doba stanů:

Denně 9.00 – 16.30 hodin

Vstupné:

Jedna vstupenka platí na vstup do obou stanů.

Vstupné: 100 Kč nebo jízdenka

Děti do 10 let: zdarma

S průkazem ZTP/P: 50 Kč



VSTUP ZDARMA S JÍZDENKOU NA LANOVKU

Doprava:

NEJLEPŠÍ CESTA? LANOVKOU!

Pořadatelé doporučují využít jízdu lanovkou z obce Trojanovice, protože s jízdenkou z lanovky je vstup na sochy zdarma.

PARKOVIŠTĚ ZDARMA na parkovišti u hotelu RÁZTOKA (parkoviště P1, max. kapacita 60 vozidel).

OBRAZEM: Pustevny hlásí čtyřicet centimetrů sněhu. Podívejte se na zimní pohádku

OBRAZEM: Třetí víkend ledových soch na Pustevnách. Atrakce je prodloužena

OBRAZEM: Ledové sochy na Pustevnách dále uchvacují horaly. Plno je, i když sněží