Zásadním požadavkem bylo vysadit do velmi omezeného prostoru výrazně exponované lokality vhodné rostliny a povznést vegetaci v nejrušnější ulici v obci, a to jak ve smyslu zvelebení ulice, tak doslovného přenesení vegetace také do vyšších pater.

Nejtěžším úkolem bylo vybrat rostliny, které budou v tomto nevlídném prostředí dobře prospívat.

U dřevin bylo navíc limitující vedení inženýrských sítí skrz záhony, do kterých tak nelze stromy sázet. Proto byla zvolena výsadba do mobilních nádob. Volba padla na sloupovité habry, které svými nároky a odolností budou při zajištění závlahy schopny růst. Navíc velmi dobře snášejí tvarovací řez, takže lze snadno zajistit, aby větve nezasahovaly neúměrně do vozovky silnice a na chodník a neomezovaly tak dopravu a pěší provoz.

Do záhonů samotných pak byly vysazeny trvalky, které by měly snášet dané podmínky. Jedná se o rudbékie neboli třapatky, šalvěj hajní, rozchodník a šuškardu klasnatou. Jsou to suchomilné květiny, které nevyžadují častou zálivku a ani zvláštní údržbu půdy (okopávání). Přitom jsou schopny bohatě a výrazně kvést a jejich doba kvetení je 1–3 měsíce. Skladba rostlin je zvolena tak, aby průběžně kvetly od konce května až do listopadu, a výhodou zvolených rostlin je, že se na zimu sestřihnou a nijak jim nevadí, že se na tyto plochy bude odklízet sníh.

Do konce listopadu je ještě plánovaná výsadba cibulovin - tulipánů a narcisů, které pokvetou od konce března do května a budou tak příjemnými posly prvních jarních paprsků.

Věříme, že výsadba přispěje ke zpestření rostlinné výzdoby chlebičovské Hlavní ulice, že bude potěšením místních i návštěvníků a také že přispěje k lepšímu klimatu v obci.

Veronika Königová

