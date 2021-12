OBRAZEM: Po fotogenickém podzimu ještě fotogeničtější zima. I z pohledu z okna

Čtenářka Eva Raidová nelenila a zapojila se do naší sněhové výzvy. Vznikly tyto poetické fotky zasněžené zahrady, a to z pouhého pohledu z oken. Zima dokáže čarovat i ve městě, a co teprve, když je sníh čerstvý a nedotčený. Za snímky děkujeme.

Čtenářčin pohled z okna na zasněženou scenérii. | Foto: Eva Raidová