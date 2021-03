V ZŠ Erazim v Opavě má aktuálně prezenční výuku celý první stupeň a do školy chodí i páťáci. Jak je to možné?

Na ZŠ Erazim mohou chodit i páťáci. | Foto: Matěj Frgala

Od osmi do dvanácti sledovat výklad učitele na obrazovce a odpoledne dělat s rodiči úkoly. Tak vypadá život většiny opavských domácností, které mají děti ve třetí až páté třídě. V kylešovické Základní škole Erazim je to ale jinak. „Díky jedné z výjimek ve vládních nařízeních můžou k nám do školy legálně chodit všechny děti od prvního do pátého ročníku,“ potvrzuje ředitel školy Matěj Frgala. Žáci prvního stupně této školy tedy nemají distanční výuku, ale chodí každý den do své školy, kde jsou se svými spolužáky.