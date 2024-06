O úspěchu třináctiletého reprezentanta Moravskoslezského kraje Olivera Olejníka na Olympiádě dětí a mládeže nám napsala čtenářka Eliška Halamíčková. Děkujeme!

Oliver Olejník chce napodobit cestu svého táty. Teď má medaili z Olympiády dětí a mládeže. | Foto: T. Kozáček

„Tati, mám to!“ Tato slova si po finále dvouhry ve stolním tenise mohl zakřičet Oliver Olejník. Jeho otec Martin je už dlouhá léta extraligovým hráčem. A právě do nejvyšší české soutěže by se rád podíval i třináctiletý reprezentant Moravskoslezského kraje. Zatím kraluje mezi mladšími žáky.

Ke stolnímu tenisu se Oliver dostal samozřejmě díky tátovi, který také zdědil pingpongové geny. „Je to dědičné a hrozně nakažlivé. Asi by to tak mělo být. Vedu Olivera i k ostatním sportům. Volno by měl trávit bez ping pongu, je to určitá kompenzace té jednostranné zátěže,“ vysvětlil Olejník starší, který měl v mládí za vzor také svého otce: „Jsem vděčný za to, co mi předal, a mám radost, že pokračuje i syn. Nic jiného mu vlastně ani nezbývalo. Jestli se mnou chtěl trávit čas, bylo to v herně nebo při společném pinkání. Všude prostě byly míčky a pálky.“

Tento dril se ale vyplatil. V evropském žebříčku je aktuálně reprezentant Moravskoslezského kraje dvacátý a v Českých Budějovicích na Olympiádě dětí a mládeže tak patřil k favoritům na zisk zlata. „Oliver je tady v pozici jedničky, takže se od něj očekávají kvalitní výsledky,“ konstatoval Martin Olejník, který svému synovi fandil přímo v hledišti.

Ve finále dvouhry mladších žáků vyzval Vojtěcha Laštovku. Olejník vedl po dvou setech 2:0 a vypadalo to, že tento zápas bude jednoznačnou záležitostí. Ve třetí sadě však přišlo zaváhání a Laštovka ze Zlínského kraje snížil na 1:2. Tohoto stavu se ale hráč SKST Havířov nezalekl a vítězství si pohlídal, když v posledním dějství zvítězil 11:4. „Hrálo se mi skvěle, hlavně s podporou, kterou jsem měl. Byla tu neskutečná atmosféra. Věřím, že jsou na mě rodiče pyšní a jsem fakt rád, že tu táta byl se mnou,“ hodnotil Oliver.

Medaili si odváží hned z první Olympiády dětí a mládeže, na které se představil. Navíc není jeho jediná. Ve čtyřhře mladších žáků má stříbro s Tobiášem Fabiánem a s Elen Galetkovou pak získal bronz. Jako první z výpravy má tak kompletní sadu medailí.

„Na každé akci se člověk zlepšuje. Pro Olivera to bude motivace dostat se na velkou olympiádu. Za mých časů takové příležitosti nebyly, což je velká škoda,“ vzpomínal Martin Olejník. Bývalý český reprezentant a účastník mistrovství světa a Evropy družstev popsal situaci stolního tenisu v Česku: „Pro mladé je ping pong strašně náročný. Všichni by hned chtěli hrát sety a zápasy, ale ono to trvá, než se na nějakou úroveň dostanou. Jiné sporty lákají víc.“

Eliška Halamíčková