O akcích v Opavě nám napsala čtenářka Eva Raidová, děkujeme.

Opava a její akce. | Foto: Eva Raidová

V pátek 7. června 2024 nevěděl Opavan, kam dřív skočit. Například hotelovka pořádala na své zahradě na Tyršově ulici gastro den. Platilo se zde zvláštním způsobem-své korunky jste si u prvního stánku proměnily za hotelovky.

A následně jste si mohli pochutnat do dobrém jídle i pití, podívat se na barmanskou soutěž dvou studentek, případně vyhrát láhev vína za dobře zodpovězené otázky…

Povedená charita v Opavě! Květon vychytal primátora a Švancara daroval trenky

A co teprve opavská muzejní noc! To by se člověk musel roztrhat na menší kousky, aby vše stihl. My jsme zvolili kostel sv. Václava na Pekařské ulici. Výrazná středověká hudba skupiny Bakchus příjemně ovlivnila mysl snad každého návštěvníka.

A následovala středověká módní přehlídka velmi vtipně komentovaná Mgr. Hanou Komárkovou ze Slezské univerzity v Opavě. V kostele byly vystaveny i nádherné fotografie paní Lucie Deutsch. A v neposlední řadě bylo možné ověřit si i další smysl-a to čich vyzkoušením různých vůní, které vyrobila paní Kateřina Nováková.