Opavský Slezan uzavřel přípravu na nový ročník II. hokejové ligy v Kopřivnici. Výsledek ale k hostům nebyl přívětivý. Informoval nás o tom náš čtenář Martin Havelka a my mu za to děkujeme.

Hokejisté Slezanu Opava v generálce na nový ročník II. hokejové ligy neudrželi nadějné vedení a v Kopřivnici prohráli 4:6. Na tenhle zápas bude potřeba rychle zapomenout.

Výsledek by sám o sobě nebyl až takovým problémem, nicméně červenobílé jistě bude trápit především způsob, jakým utkání ztratili. Zdráhalova parta nejprve smazala dvougólový deficit a sama pak odskočila ze svého pohledu na 4:2, jenže v poslední části hry hosté čtyřikrát inkasovali.

„On to byl obecně zápas tří rozdílných třetin. Ta první byla z naší strany hrůzostrašná a v kabině jsme si k tomu něco řekli. Promíchali jsme formace a najednou nám to fungovalo, dokonce bych řekl, že to byla z naší strany nejlepší třetina přípravy. Všechny lajny fungovaly, sedlo si to, soupeře jsme výrazně přestříleli. Co se týče té třetí třetiny… nezačali jsme úplně špatně, ale pak přišel gól na 4:3, zbytečné vyloučení a soupeřovo vyrovnání. Děláme hrubky v obranné třetině, to musíme v naší hře odbourat. Nedělal bych ze zápasu přehnané závěry, ale musíme se z něj poučit,“ řekl pro klubový web trenér Opavy Pavel Zdráhal.

Šanci na dokonalý reparát má Slezan už příští týden ve středu, kdy v kravařském azylu v rámci prvního kola ligy hostí právě Kopřivnici.