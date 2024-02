Výstavu Imaginárium v Domě umění v Opavě přřibližuje textem a fotografiemi paní Eva Raidová. Za příspěvek jí děkujeme.

Výstava Imaginárium v Domě umění v Opavě. | Foto: Eva Raidová

Výstava Imaginárium představuje výtvarný, hravý a tajuplný svět divadelníků, výtvarníků a přátel spřízněných skrze spolupráci a osobní přátelství s Divadlem bratří Formanů. Rozsáhlá instalace oslavuje svojí spontánností a hravostí tvořivost, představivost a krásu, hravé objekty tu ožívají a stávají se krajinou plnou lidské fantazie a příběhů.

Výstava dvou set originálů knižních ilustrací pro děti, mezinárodně uznávaného výtvarníka Jindry Čapka, odkrývá podivuhodný svět fantazie plný pohádkových příběhů, tajuplných krajin, pitoreskních postav, zvířat i nadpřirozených bytostí. Pinocchio, Šeherezáda či Barbucha ztělesňují ikonicky známé pohádky mnoha generací.

Dům umění a kostel sv. Václava, otevřeno út - pá 13 - 18 h., so - ne 10 - 18 h (poslední vstup do Domu umění je možný vždy v 17:30 hodin). Vstupné: 80 Kč/ 50 Kč / 180 Kč. Vezměte děti, vnoučata a společně si hrajte a užívejte… Třeba si zahrajte obrovské námořní pexeso, poslouchejte šumění moře, které se ocitlo v přilehlé kapli a ve vyšších patrech si prohlédněte obrazy. Ale nejen to, děti si mohly nakreslit Barbuchu z knihy Vladislava Vančury Kubula a Kuba Kubikula anebo něco jiného a za odměnu dostaly originální složku a tužku k tomu.

A vymezte si dostatek času, my jsme tam pobyli přes dvě hodiny.

Eva Raidová