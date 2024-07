Jiří Baran dnes 15:52

/FOTOGALERIE/ Míst k výletům na Opavsku je nespočet a každý si vybere. Čtenář – reportér a fotograf Jiří Baran si vybral k ukázce dva notoricky známé pomníky minulosti. Co do kilometrů si nejsou tak vzdálené, nicméně dobově i tím, co připomínají jsou od sebe na hony vzdálené. A přesto jsou krásné a stojí za návštěvu.