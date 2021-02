Pravidelná foto-přispěvatelka Eva Raidová se nechala inspirovat zasněženými fotkami našich redaktorů Deníku, a tak se rozhodla sama vydat do krajin, kde se ještě držel sníh. Scenérie střídají i fotky solitérských labutí, které jako by na něco čekaly. Možná na jaro.

Procházka čtenářky Evy Raidové zasněženou krajinou kolem Stříbrného jezera. | Foto: Eva Raidová

„Prohlédla jsem si fotky Vašich spolupracovníků z Deníku - pana Františka Kuby z Karlovy Studánky, pana Jaroslava Perdocha, který fotil nejspíš z okna, i fotky Brhelů, kteří se na to vydali autem… Ano, je to tak, dnešní záplava sněhu vybízela k focení, alespoň dopoledne, než to skoro všechno roztálo… A tak i já "čtenář reportér - fotograf amatér" jsem byla fotit u nás v Opavě Stříbrné jezero zvané "Sádrák" ze všech stran a též jeho okolí," zmiňuje čtenářka Eva Raidová k opět moc pěkným snímkům přírody i fauny. Nad osamělou labutí by snad i sám Čajkovskij s estetickou radostí zaplesal!