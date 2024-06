Pozvánku k plánovaným oslavám 140 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Hlubočci na Opavsku nám poslal čtenář Milan Nedvídek. Děkujeme.

Sbor dobrovolných hasičů v Hlubočci oslaví již 140 let od svého založení v roce 1884. V pátek 5. července 2024 proběhne v 10 hodin taktické cvičení jednotek 16. okrsku a přizvaných obcí.

V 16.30 hodin se uskuteční slavnostní průvod s hasičskými prapory od kaple na místní hřbitov, a to za doprovodu dechové hudby. Zde hasiči uctí památku zemřelých kolegů.

V Hlubočci na Opavsku proběhnou oslavy 140 let místního Sboru dobrovolných hasičů.

Hlavní oslavy pak proběhnou v sobotu 6. července od 14 hodin ve sportovním areálu v Hlubočci. Návštěvníky čeká bohatý kulturní a zábavný program. Mohou se těšit na výstavu současné i historické hasičské techniky, dále atrakce pro děti i dospělé - skákací hrad, lezeckou stěnu, simulátor přetočení, zametač.

K vidění budou dynamické ukázky hasičské techniky. Zábavu podpoří skupiny Staré dobré časy, TEAM Revival, cimbálová muzika, imitátor Petr Martinák či DJ Michal Seidl. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Na vaši účast se těší hasiči z Hlubočce.

Celodenní vstupné je 200 kč na místě, předprodej 100 Kč do 30. června v Hospůdce v zatáčce. Děti do 15 let mají vstup zdarma.

Milan Nedvídek