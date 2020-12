V programu Plaveme v tom spolu! pro zaměstnance, kteří se angažují v neziskovém sektoru, rozdělí vodaři o 50 000 korun více než v uplynulých letech.

Plaveme v tom spolu! se SmVaK Ostrava. | Foto: archiv SmVaK

Ke zhruba devadesáti projektům neziskových organizací, v nichž působí zaměstnanci SmVaK Ostrava, podpořeným v minulých pěti letech, se přidají v roce 2021 další. Vodárenská společnost tak potvrzuje, že si dlouhodobě váží zaměstnanců, kteří se ve svém volném čase a obvykle bez nároku na odměnu věnují obecně prospěšným aktivitám. Uvědomuje si, že si tito lidé zaslouží podporu. Proto již po šesté vyhlásila granty v programu Plaveme v tom spolu! a navýšila alokovanou částku z 200 na 250 tisíc korun, které přibydou ke zhruba jednomu milionu korun z uplynulých let. To vše v případě, že zaměstnanci doručí do 22. ledna žádosti o podporu zajímavých a přínosných aktivit v lokalitách, kde SmVaK Ostrava působí.