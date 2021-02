Sbor Dobrovolných hasičů Dolní Životice má 152 členů a byl založen roku 1886.

Sbor Dobrovolných hasičů Dolní Životice.Zdroj: Vladimír Rádek

Do ankety dobrovolní hasiči roku 2020 jsme se přihlásili s naší akcí pro děti - mladé hasiče a to s netradiční soutěží Životický Lesík (kterou jsme loni pořádali již po třetí). Soutěž si získala své příznivce nejen v opavském okrese, ale i v okresech celého Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje a dokonce i z Polska a to jmenovitě z Gliwického okresu.

Pořad Dobrovolní hasiči roku 2020 se slavnostním předáváním ocenění uvede Česká televize v sobotu 13. února od 14:50 hodin na programu ČT2.Zdroj: archiv soutěže

Vzhledem k úspěšnosti jsme se rozhodli soutěž prezentovat v anketě. Velice si vážíme názoru odborné poroty, která nás posunula do finálové pětice. Také jsme nesmírně vděční všem našim příznivcům za poslané hlasy, které nás posunuli na stupně vítězů – 3. místo.

Jsme nesmírně pyšní na kolegy, kteří s myšlenkou soutěže přišli, a všechny ty úsměvy a radost dětí při soutěži.

Ocenění nás velice těší i z toho důvodu, že jsme ukázali lidem v okolí smysl naší činnosti.

Vladimír Rádek