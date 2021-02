Senior klub Velké Hoštice vzpomíná na povedené akce a už se moc těší až bude lépe a jejich aktivity se obnoví. A že jsou opravdu akční vás přesvědčí jeho předsedkyně Kristina Nestrojová. Koláče hoštických seniorek jsou vyhlášené po celém regionu a jejich výstavy také stojí za to. Podívejte se na bohatou fotogalerii.

Senior klub Velké Hoštice se stará o kulturní vyžití seniorů v obci. | Foto: Pavel Straub

Scházeli jsme se před koronavirem zpravidla jedenkrát za měsíc, když jsme připravovali klubové akce. Máme sedmdesát členů. Věkový průměr naších členů je okolo 70 let. V klubu převažují ženy, mužů máme méně. Nejstarší členky mají už 86 let a jsou moc šikovné, stále se zapojují do všech činností.