„Film z produkce VŠMU Bratislava je po všech stránkách mimořádný. Syrový příběh dvou bratrů z ,hladové doliny‘ a jejich otce, továrního předáka, který se stává terčem hněvu frustrované komunity, dostal podle mě všechny do kolen. Má evropské parametry,“ konstatuje vedoucí Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Monika Horsáková. Další ceny si odvezli Joanna Roj z Národní filmové školy v Lodži za film Diabli (hraný film do 5 minut), Štěpán Uždil z Univerity Tomáše Bati za dokument Rozpitej, Marie Nováčková ze Západočeské univerzity v Plzni za animovaný videoklip k písni Zoo formace Nauzea Orchestra, Otalia Caussé a tým ze Supinfocom Rubika ve Valencii za animovaný film o28 a Eva Solanská s Michaelem Klemmem ze Slezské univerzity za propagační video k inscenaci Slezského divadla v Opavě Saturnin. Cenu diváků získal snímek Petra Hoferici z VŠMU Bratislava Štyri dni po Vianociach. Speciální cenu za nejlepší obrazové zpracování filmu udělila Asociace českých kameramanů. Získal ji Petr Juračka ze Slezské univerzity za hraný film Viktor.

V porotě festivalu letos zasedli scenáristka a dramaturgyně Barbora Hrínová, publicistka a šéfredaktorka webového portálu Refresher Nikita Jankovičová, dokumentarista Miroslav Janek, kameraman a režisér Martin Duba, vedoucí Ateliéru animované tvorby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Lukáš Gregor a dramaturg České televize Martin Novosad.

Kromě projekcí soutěžních filmů letos festival nabídl bohatý doprovodný program. A to i přes mimořádnou společenskou situaci. „Samozřejmě jsme museli přijmout hygienická opatření, omezit kapacitu sálu a workshopů, abychom zabezpečili bezpečné rozestupy, ale jsme rádi, že jsme festival, odložený kvůli pandemii koronaviru odložený z tradičního jarního termínu, mohli programově uskutečnit v plném rozsahu,“ míní Monika Horsáková. „Nabídli jsme projekci dokumentárního filmu Míry Janka Universum Brdečka za přítomnosti autora či filmu Loli paradička, který na Slovensku získal letošní cenu Slnko v sieti. Zájem byl i o profesní workshopy a křty, jež jsme nabídli v rámci Bezručovy Opavy. Křtili jsme audioknihu románu Ivany Gibové Bordeline, která je prvním titulem nové edice Česi, počúvajte, připravované ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny, a také soubor Moderní poezie do škol, jenž obsahuje 20 vizuálních interpretací poezie s metodickými materiály pro učitele SŠ,“ dodává. Přestože festival skončil, v Sadech Svobody si mohou Opavané stále prohlédnout unikátní fotografickou výstavu k 100. výročí vzniku Asociace českých kameramanů. Prestižní výstavu, která mapuje vývoj kameramanského řemesla a ikony české kameramanské školy, zatím hostily jen Praha, Brno a Zlín, v Opavě zůstane až do konce října.

Karin Martínková