Středisko volného času ve Vítkově Vás zve na již tradiční akci drakiády, která se uskuteční 3. 10. 2021 v 15:00 hodin na louce u druhého Paveláku - směr Těchanovice. Zveme všechny kluky, děvčata i rodiče. Přijďte si vyzkoušet své draky a společně zjistit, který drak VYLETÍ AŽ DO OBLAK! Všichni soutěžící budou odměněni. Teple se oblečte! Za deštivého a nevětrného počasí se akce nekoná.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.