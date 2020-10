S podzimem přichází období pozdního svítání a brzkého soumraku. Častěji se setkáváme se sníženou viditelností i z důvodu hustého deště či mlhy. Policejní preventisté spolu s dopravními policisty a „BESIPem“ proto vůbec nezahálí a připomínají chodcům i cyklistům zákonnou povinnost užití reflexních prvků celokrajskou preventivní akcí, která nese název „Nebuďte neviditelní“.

Nebuďte neviditelní na Opavsku. | Foto: Pavla Welnová

Dnešní ráno se neslo v preventivním duchu. Policisté územního odboru v Opavě spolu s krajským koordinátorem BESIPu si pro chodce a cyklisty připravili reflexní pásky, přívěsky, tkaničky do bot, odrazky, tyčinky do paprsků kol, které jim na mnoha místech opavského okresu darovali. Zavítali do obce i mimo obec na úseku sinice vedoucí z Opavy do Vlaštoviček, Neplachovic a Velkých Heraltic. Obdarovali i chodce před základní školou v Raduni či Hradci nad Moravicí. Touto akcí rozdali více jak stovku reflexních předmětů a všem připomínali povinnost i vhodnost jejich užití.