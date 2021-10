Baddy nadále fyzicky zůstával u svého nového páníčka a dojížděl na veterinu. Rekonvalescence u této operace je náročná a bolestivá, proto bylo možné operovat nejdříve jen jedno ucho. Po nezbytném, asi dvouměsíčním zotavování přikročili veterináři k operaci druhého ucha. Baddy to vše zvládal skvěle, a i přes menší těžkosti v průběhu rekonvalescence opět dokázal začít chodit po svých. Ztráta sluchu je nezvratná, ale schopnost běhat a žít bez bolesti v novém domově u svého zachránce stojí za to. Jeho současný nový život je výsledkem spojení mnoha lidí - nového pána, který ho vzal pod střechu a zajistil mu veterinární vyšetření, dobrovolníků z organizace Jménem psa, z. s., štědrých příznivců, kteří pomohli financovat operaci, a v neposlední řadě pana doktora MVDr. Tomáše Hlavinky z Uherského Hradiště, který je lékařem na svém místě a pomáhá nejen skalpelem a léky, ale také lidským přístupem.

Inka neváhala ani minutu. Pejsek s kuriózními, ale o to smutnějšími zdravotními potížemi byl přijat pod křídla organizace a veřejnost byla informována o novém přírůstku. Našlo se mnoho těch, kteří Baddymu chtěli pomoci zaplatit náklady na operaci. Zřejmě u nás pořád ještě žijí dobří lidé, kteří se neváhají rozdělit o trošku z toho, co jim bylo dáno, aby pomohli živé bytosti, která neměla takové štěstí.

Tu si Baddyho novopečený pán nemohl momentálně dovolit. Ošetřující veterinární lékař však nedokázal lhostejně přihlížet. Když v čekárně uviděl Inku Lihockou Nadymáčkovou ze Jménem psa, z. s. s jedním z jejích chlupatých svěřenců, poprosil ji, zda by bylo možné vzít Baddyho pod organizaci. Takto by bylo možné pomoci financovat Baddyho léčbu a umožnit mu opět chodit.

Ze školy si pamatujeme, že rovnovážné ústrojí je uloženo právě v uchu. A právě rovnovážné ústrojí Baddymu zánět doslova ničil. Schopnost samostatné chůze by ale ještě šla zachránit. Pomohla by nákladná operace - oboustranná ablace zvukovodů.

Nový pán Baddyho nalezl bezprizorně se potulovat, nikdo se následně o pejska nehlásil. Pán mu chtěl pomoci a rozhodl se mu dát nový domov. Baddy však stále trpěl zánětem uší, tak silným, že takřka již přestával být schopen chůze a padal do stran.

Pejsek, který se objevil toho dne v ordinaci, se jmenoval Baddy. Větší, černý, pravděpodobně ve vyšším věku. Původní majitel se o něj moc nestaral, neřešil, že Baddy trpí silným zánětem uší. Dlouhodobý, neléčený, zanedbaný zánět se rozšířil až do vnitřního ucha. Uši hnisaly a způsobovaly takový zápach, že Baddyho jeho původní majitel vyhodil ven a nechal ho napospas jeho osudu.

Dobrovolníci z organizací pro pomoc psům navštěvují veterinu o něco častěji než běžní psí páníčci. Dostávají se sem psi zesláblí dlouhým putováním po zatoulání či útěku, psi zranění, a také ty nejhorší případy - po týrání. I v organizaci Jménem psa, z. s. jsme strávili v čekárnách veterinárních ordinací spoustu hodin. Obvykle to není čekání moc příjemné. Jedno takové dopoledne na veterinární klinice však přineslo zvláštní psí případ a s ním neobvyklou, ale o to šlechetnější prosbu ze strany lékaře samotného.

V tomto seriálu vám přinášíme osudy psích duší, které nalezly lásku a pochopení až poté, co si prožily své a často nehezké. Příběhy jednotlivých pejsků pro vás zpracovala Sylva Kaplanová, která je sama patronkou některých z nich. Pejsek Baddy prožil zdravotní potíže, o kterých většina z nás slyší nejspíš poprvé. Dostalo ho z nich ale spojení dobrých lidí, ke kterému dal impuls dobrosrdečný veterinář.

