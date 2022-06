Jedeme daleko pryč od nezdárného pána.Zdroj: Jménem psa, z.s.

A tak se psí holčičky dostaly k nám. Obě ve zdravotním stavu, který vyžadoval léčení na klinice. Teď už měly jména - Kiara prodělala poloviční potrat, kdy v sobě měla mrtvá štěňátka, Chelsea měla průjem a zvracela. Následovala hospitalizace a vyhlídky na nový domov se zatím odsouvaly. Finanční výdaje nám pomohl hradit i sponzorský dar od firmy Freudenberg Sealing Technologies, s.r.o. v Opatovicích nad Labem, za který moc děkujeme panu řediteli Michalu Peklovi.

Kiara se dala do pořádku rychleji a brzy mohla odjet do nového domova. Její život je úplným protikladem toho, co prožívala před odběrem od bývalého nepovedeného pána. Novým páníčkům připadá, že ji mají odjakživa. Spí s nimi v posteli a jsou spolu takřka na každém kroku. Milují ji, jsou z ní naprosto nadšení a říkají - každé ráno začínáme s úsměvem.

Chelsea na tom byla hůř, její stav si vyžádal delší léčbu. Souběžně se odvíjel jiný příběh, který se s tím jejím pak spojil v jediný.

Na základní škole, kde učím, na podzim onemocněla paní učitelka. Zástup za ní vykonávala bývalá kolegyně Alena, toho času stále ještě docela čerstvě v důchodu. Trvalo to několik měsíců, během kterých se Alena rozhlížela po pejskovi, kterého by ráda adoptovala, až zástup skončí. Zodpovědně chtěla počkat, až přestane dojíždět do školy a bude moci pejskovi věnovat dostatek času od rána do večera, přinejmenším v prvních týdnech společného soužití. Kdy to bude, nebylo zatím jasné, stejně tak Alena nenacházela zatím v okolních útulcích malou hodnou fenku, která by byla přesně pro ni.

Chelsea v novém domově.

A právě v práci dostala tip na Jménem psa, z. s. a přišla za mnou. Se zájmem jsem vyslechla její touhu po pejskovi a představy o něm. Adopce neměla proběhnout hned, ale v tu chvíli na přelomu roku jsme zároveň vhodnou fenku v útulku ani neměli. A tak Alena dál učila a k nám se noví pejsci přijímali a někteří odcházeli do nových domovů. Malá hodná fenka však mezi nimi zatím nebyla.

Na jaře paní učitelka vzkázala, že jí její zdravotní stav již dovolí vrátit se do práce. A u nás zrovna už byla v léčení Chelsea, která na rozdíl od Kiary ještě neměla své doma. Byl ten pravý čas seznámit ji, zatím prostřednictvím fotek, s Alenou. Ta si k nám po kontrole a pár dní po svém definitivním odchodu do důchodu přijela pro svého nového chlupatého drobečka.

V novém domově získala Chelsinka milující rodinu, spaní s paničkou v posteli, kočičí kamarádku Viki a psího kamaráda Rexe od sousedů přes plot - a samozřejmě také spoustu nových zajímavých věcí, na které neměla v bývalých špatných podmínkách prostor. Konečně je jí umožněno být štěnětem, kterým dříve nemohla být. Hraje si, i když hraček se ještě trochu bojí, chodí na procházky a užívá si konečně života, jaký by všichni pejsci měli žít už od narození.

