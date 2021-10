Při prohlížení nádherných fotek z nového domova si vzpomínám, jak jsem Majkyho viděla poprvé. Fotka staršího křížence Jack Russell teriéra a jezevčíka, který hledal domov, na mě vyskočila na Facebooku jednoho večera ke konci ledna…a přestože jsem kolem pomoci psům v nouzi zažila ledacos, tohle byl poměrně silný kalibr. Že mě vždycky vytočí, když vidím psa na řetězu? Jistě. V 21. století nemá pes na řetězu co dělat. Ale tenhle měl řetěz tak krátký, že se na něm pořádně nedostal ani do boudy. V zimě a v mrazech!

Jen jsem litovala, že už je deset večer. Že mi v tuhle chvíli tím směrem nic nepojede. Dobrá, zítra. Nehodlala jsem ho tam nechat už ani o den déle.

Majky v dočasce i se svým věrným parťákem míčkem.Zdroj: Diana Šlechtová

Na základě intenzivního obvolávání všech možných dočasek a útulků, čehož se ujala paní Naďa Zelenková (Unie práv zvířat, z. s.), dostal Majky dvě nabídky dočasné péče. První, bližší, u Olomouce, v kotci, ale aspoň něco, a druhou u Pardubic, v domě v teple. Že je to daleko? Čert to vem.

Druhý den dopoledne jsem v práci ukázala Majkyho fotku u boudy na řetězu a seznámila vedení se svým plánem ho dnes odvézt, aby mi nepřistály na stole nějaké nečekané úkoly na odpoledne. A pak už jsem se rychle vydala do Šternberka. Sem na půl cesty mi Radka, která na Majkyho upozornila, pejska přivezla. Od rána ho měla doma, vykoupala ho, ještě mokrý se rozběhl do kuchyně, šťastný, že je volný. Během dne byl vyvenčený, venčil se za ten den snad jedenáctkrát. Byl ze všeho úplně na větvi, fascinoval ho okolní svět. A když jsem otevřela přepravku, znovu se ukázalo, jak obrovskou životní změnu Majky prožívá. Při nástupu do přepravky se někteří pejsci jen tváří otráveně, jiní i vzdorují nebo se bojí, ale nejspíš žádný z toho nemá potěšení. Majky byl však ještě úplně jiný psí druh. Na všechno kolem sebe byl tak zvědavý, že ochotně a dobrovolně lezl i do plastové transportní bedýnky.

Majky doma a konečně zase milovaný.Zdroj: Hana Urbášková

Než vlak přijel, dověděla jsem se celý dosavadní Majkyho příběh. Byl štěnětem, které se narodilo jako nechtěné, v rodině, která fenu nevykastrovala, ale zodpovědnost za následky také nést nechtěla. Štěňata byla určena k utracení nějakým odporným způsobem, ale nakonec si je rozebrali různí noví majitelé. Majkyho získal mladík, který ho měl rád, Majky s ním žil uvnitř v domě, se svým pánem sledoval z gauče televizi.

Páníček dospěl v mladého muže a osamostatnil se. Majky zůstával v péči jeho rodiny, což se mohlo zdát jako dobrá alternativa, aby neztratil prostředí, na které byl zvyklý. Opak byl však nakonec pravdou. Majky byl vystěhován na dvůr, a protože rád utíkal, byl nakonec i přivázán na řetěz. Na řetěz tak krátký, že mu nedovolil schovat se celým tělem v boudě. Na dvoře živořil neskutečných šest let. Jak bylo možné toto dopustit, zda mladý pán možná již nic nezmohl proti vůli rodiny, když už v domě nebydlel - to už se asi nedovíme.

Majkyho nakonec přes plot zahlédla Radka. Pohled na psa jí otřásl stejně jako později námi a požádala jeho rodinu o jeho darování. Přišla včas - Majky se již stal nechtěným i tady, a kdoví, jak by to nakonec dopadlo. Radka a její další spojenci začali tedy hledat domov nebo dočasnou péči.

Na palubě rychlíku jsme v pozdních večerních hodinách dorazili do Pardubic. Tam už čekala Simona, která Majkyho odvezla do dočasné péče v Srbcích u Luže u Chrudimi k Dianě Šlechtové (Unie práv zvířat, z. s.).

Šimonek a Majky - dokonalá pohoda.Zdroj: Hana Urbášková

Pejsek v náhradní péči velmi pookřál. Nadšeně se vyválel v každé dece, která ležela na zemi. Dokázal si sám hrát třeba půl hodiny - vyskočil s míčkem na židli, pustil míček dolů, seskočil pro něj, a zase nahoru. Jako by se vracel do štěněcího věku, kdy z taburetu sledoval televizi. Postupně se zapojil do smečky a získal základní socializační návyky. Jeho tělo se však potřebovalo zotavit také. Nejdřív ho potrápil zánět žaludku (žádný div, když dříve žral levné granule a někdy i výkaly), poté absolvoval operaci varlete, které měl zřejmě od narození schované v třísle. Kastrovaný, odčervený a očkovaný pak mohl začít hledat domov.

Počkal si na něj čtyři měsíce. A pak se to stalo. Majkyho si vybral prima mladý pár Hanka a Lukáš. U nich mu začal pohádkový život. Bydlení uvnitř v domě, spousta mazlení, dobroty a v létě dovolená. Časem mu přibyl malinký lidský parťák Šimonek, se kterým jsou jedna ruka. Pohled na ně, jak jsou spolu spokojení, je opravdu kouzelný. Majky slavil dvouleté výročí svého příchodu do nového domova velkým psím dortem a budeme doufat, že si svého krásného nového života bude uprostřed svých blízkých lidí ještě dlouho užívat.

Sylva Kaplanová