Některá plemena psů jsou populárnější než jiná. V posledních letech však jako by se roztrhl pytel s lidmi, kteří chtějí za každou cenu nějaké módní plemeno. Jorkšír, čivava nebo třeba francouzský buldoček jsou plemena, která se prodávají jako na běžícím pásu, bohužel často bez ohledu na to, v jakých podmínkách je kdo chová. A když se dostanou do útulku, nikdy se v něm dlouho "neohřejí". Trochu jiný byl však případ Tessinky, která musela pobýt déle, než se pořádně zotavila.