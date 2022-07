Další oblíbenou zábavou byla plavba v neckách a vlastnoručně vyrobených plavidlech na bývalém koupališti směrem na Hodice u dnešní Berunky. Tyto snímky jsou z konce června roku 1984. Podívejte se, jaká u toho byla legrace.

A konečně lávky. Tedy soutěž v překonávání úzké lávky přes rybník či nádrž na návsích. Veliká tradice v Lovětíně, místní části Batelova, až do roku 1997, která se poté přesunula do sousední Růžené. Ani tam se však akce už několik let nepořádá. Lidé se vždy rádi dívali na to, jak se někteří snaží několikacentimetrovou cestičku přes vodu zdolat na kole či trakaři.

Divácky velice atraktivní byl Autosköring v únoru 1986. Soutěž v jízdě automobilu s lyžařem v závěsu pořádal v Třešti místní svazarm. Zúčastnilo se jí tehdy sedmnáct dvoučlenných posádek, soutěž dokončilo dvanáct posádek. Akci přihlíželo několik stovek účastníků. Zvítězila dvojice Čech – Morkus, druzí byli Tomášek s Tomanem a třetí skončil Šplinar s Kadlecem.

