Romanticky zasněžený Hradec nad Moravicí láká k výletu

Čtenář reportér





Vstupní branou do Červeného zámku začíná jedna z nejpěknějších procházek, které můžete v Moravskoslezském kraji podniknout. Zámek a zámecký park v Hradci nad Moravicí skýtá i to, co by leckdo nečekal - modernistické umělecké dílo a upomínku na známého skladatele, pro něhož bylo toto místo více než inspirativní.

Procházka kolem zasněženého zámku a jeho okolí v Hradci nad Moravicí. | Foto: Eva Raidová