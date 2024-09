PEKAŘ/-KA KO: Janoštíková Petra, tel.: 734 236 622 - volejte Po - Pá: 6:00 -14:30 hod., e-mail: personalni@semix.cz. Máte rádi vůni a chuť čerstvého pečiva? Staňte se součástí našeho pekařského týmu. Co budete mít na starosti: - vážení a odměřování přísad pro přípravu těst - zpracování těst, ruční tvarování těst - zdobení, pečení chlebů, rohlíků, koláčů apod. Co očekáváme: - vyučení a praxe v oboru výhodou, případně na pozici zaučíme - manuální zručnost, dobrý zdravotní stav - chuť do práce, spolehlivost, pečlivost Pracovní doba: ranní od 5.30 do 13.30, noční od 21.30 do 5.30 hod, příplatky za noční směny. VOLNE VÍKENDY. 30 000 Kč

