Tisíce obdivovatelů krásy a historie se sjíždí do impozantního prostředí zámeckého parku ve Slavkově u Brna vždy poslední červnovou sobotu.

Velké díky patrí paní Evě Oubělické, ředitelce Zámek Slavkov - Austerlitz. Byl to opět zážitek. Zde se můžete podívat na ty nejlepší fotky z centra dění a také na video, které samotný sraz skvěle připomíná.

/VIDEO/ - Největší sraz veteránů v Evropě zavítal uplynulý víkend na zámek do Slavkova, kam letos dorazilo přes 1 200 krásných veteránů. Atmosféru srazu si můžete připomenout díky fotografiím Martina Hodouše a paní Veroniky Kučerové. Oběma děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.