Studenti měli s krnovskými německými rodáky vést rozhovor o jejich osudech od dětství a mládí v Krnově, přes vzpomínky na odsun, až po poválečné osudy v nové vlasti v Německu nebo Rakousku.

Přihlášeni studenti absolvovali metodický seminář, ve kterém získali od redaktora Deníku Františka Fidela Kuby a kameramana Jiřího Grossmanna rady jak vést řízený rozhovor, jak natočit, zpracovat a prezentovat video. Také jak udělat dobrou fotku, nebo jakou zvolit koncepci.

V pondělí proběhly rozhovory a studenti tak měli necelé čtyři dny na zpracování materiálů. Prezentace studentů byly obdivuhodné. Pro porotu bylo těžké stanovit pořadí. Bodové rozdíly byly minimální.

První místo získaly studentky krnovského gymnázia Anna Smékalová a Adriana Zivčáková, které vedly rozhovor s účastnicí takzvaného hladového pochodu. Maria André jako dítě byla jednou z těch, kdo v divoké fázi odsunu ve dnech 22. až 28. června 1945 absolvoval pěší pochod z Krnova do Králík. Na druhém místě se umístily studenti ze Střední pedagogické a Střední zdravotnické školy v Krnově Klára Velebová, Nela Bělová a Matyáš Reichel. Ti zpracovali rozhovor s žurnalistkou Dagmar Hinrichsen. O třetí místo se podělili studenti tří škol. Lisa Marie Klug, Jan Špringer a Tomáš Gural ze Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy v Opavě zpracovali rozhovor se středoškolským učitelem Peterem Lipkou. Studentům Terezii Mikušové, Anežce Mítňanové a Radkovi Loydovi ze Střední umělecké varhanářské školy v Krnově poskytl rozhovor Karl Heider. Studenti Střední odborné školy dopravy a cestovního ruchu v Krnově Daniel Šoltýs, Veronika Vendolská a Matěj Foldyna si zvládli rozhovor s MUDr. Günterem Klemensem, dalším účastníkem hladového pochodu.

Vítězové obdrželi finanční odměnu od Svazu německých rodáků. Dárky od Města Krnova jim předal starosta Tomáš Hradil.

Soutěž motivovala účastníky ke studiu německého jazyka i nahlédnutí do nedávné historie Krnovska prostřednictvím lidských osudů.

„Studenti si nejen procvičili německý jazyk, ale rozšířili si své mediální a interpersonální kompetence. Navíc se o historii našeho regionu dozvěděli i to, co by z knih nikdy nevyčetli. Navázali také osobní kontakty, které je jistě obohatí,“ řekla Jana Nálepová, která soutěž řídila.

Květoslava Kukelková