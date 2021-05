„Švihadlo je skvělá, a bohužel trochu pozapomenutá, cvičební pomůcka, která výborně poslouží k nácviku koordinace pohybů horních a dolních končetin, zpevnění středu těla, podporuje vytrvalost, smysl pro rytmus a je důležitá pro sílu a mrštnost nohou. To je také důvod, proč například přeskoky švihadla zařazují do svého tréninkového plánu boxeři,“ říká Kristýna Přibylová z dětských tělocvičen Monkeyˈs Gym.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Plíhal

Zejména menší děti nadchnou nejrůznější přeskoky a hry se švihadlem. Od předškolního věku mohou už pomalu začít i s jednoduchým nácvikem skákání přes švihadlo – nejdříve jako koník střídavě jednou a druhou nohou. Skoky sounož a všechny jejich obtížnější varianty zařazujeme postupně a až po osvojení základních přeskoků. Děti bude určitě bavit i nákup švihadla – prodávají se dnes v mnoha variantách, barvách, a dokonce i zkracovací, která mohou s dítkem „růst“. A jak zajistit, aby mělo švihadlo správnou délku? „Nejlepší je vzít dítko s sebou do sportovní prodejny a požádat ho, aby si stouplo na střed švihadla. Při správné délce by mu měly oba konce švihadla dosahovat do podpaží,“ radí Kristýna Přibylová, která zároveň přidává tip na video, které může posloužit jako inspirace pro cvičení a hry dětí nejen se švihadlem.