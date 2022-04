TIP: Jarní Opava. Co všechno v tomto městě můžete sezónně navštívit?

Tipy, jak strávit jaro v Opavě a co navštívit, nám poslala Eva Raidová, a to i s fotodokumentací všeho hezkého, na co narazila. Děkujeme.

Jaro v Charitě Opava a fauna i flóra v její blízkosti. | Foto: Eva Raidová