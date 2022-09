Ondřejnická Jitřenka brzy ráno vstala a z Metylovic se kamenitou cestou na východ slunce za Ondráškem a Haničkou dala. Jaké asi bylo představení, krásné jako vždy. Obecenstvo ze samých milých dam a v dáli se ukrýval snad jeden mladý pán. Cestou do sedla, jej co jsem to vyvedla, ještě ani kohout nezakokrhal. Tak vydala jsem se na Skalku načerpat sluneční svit a po hřebenu zpět, vnímat ten krásný svět. Bučí cestou milovanou pak zpět. Ten srneček krásný udělal mi pak pěkný den.