O své dojmy z návštěvy nevšední expozice, která se v těchto dnech koná na zámku v Kravařích, se s námi podělila naše pravidelná přispěvatelka, paní Eva Raidová. Paní Evě děkujeme za text i zaslané fotografie.

Unikátní výstava Rudolf II. ožívá na zámku v Kravařích. | Foto: Eva Raidová

Rudolf II. ožívá. Tak zní název ojedinělé výstavy, která byla slavnostně otevřena 23. června v nově zrekonstruovaných prostorách kravařského zámku.

Multimediální výstava je na zámku naprostou novinkou. Díky digitálním technologiím je moderní a velmi zajímavá jak pro dospělé, tak i pro mládež a děti. Těm je věnovaná také jedna z místností, ve které si mohou vyluštit šifry, vyplnit pracovní listy, připravit hostinu pro císaře či vyzkoušet si jeho pláště.

Houbaři píší: Stačí vyjít na louku za barákem a praváci se jen smějou

Více o životě nejtajemnějšího z českých panovníků se můžete dozvědět už jen do neděle 3. září, a to každý den mimo pondělky od 9 do 17 hodin.

Také letos o prázdninách patří na zámku každé páteční dopoledne dětem. Prohlídka je zaměřena na středověká a zapomenutá povolání a řemesla. Během prohlídek se děti hravou formou dozví spoustu zajímavostí například o hrnčíři, sokolníkovi nebo to, jaký je rozdíl mezi služkou, komornou a další.

OBRAZEM: Větřkovická přehrada zalitá zapadajícím sluncem

A protože není dítě, které by se alespoň na chvíli nechtělo proměnit v princeznu či prince, budou pro ně připraveny kostýmy, ve kterých se budou moci vyfotit na nádvoří zámku. Prohlídky jsou v 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 a 11.30 hodin.

Přijďte se přesvědčit o tom, že i poznání může být zábava! Poslední šance je 1. září. Obě výstavy jsou velice pěkné, průvodkyně skvělé, dospělým i dětem se obě výstavy líbily, tak využijte poslední možnosti je navštívit! A posléze se zastavte v zámecké kavárně, mají tam opravdu skvělé dobroty.

Eva Raidová