Univerzita 3. věku Slezské univerzity v Opavě pořádala pro zájemce velmi zajímavý kurz Vyvážená strava, o kterém se nám rozhodla povyprávět naše čtenářka Eva Raidová, děkujeme.

Univerzita 3. věku v Opavě. | Foto: Eva Raidová

Po dobu tří měsíců jsme se vždy ve středeční odpoledne scházeli na přednáškách paní ing. Markéty Rožanské. Každá vyučovací 1,5 hodina velmi rychle utekla, byla rozdělena na dvě části a o přestávce jsme ochutnali dobroty, které pro nás paní lektorka přichystala.

Univerzita 3. věku v Opavě.Zdroj: Eva Raidová

Postupně jsme se naučili pohlížet jinak na to, co jíme. A začínalo to už od nákupu těch správných, zdravých potravin, které mají dobrý vliv na naše zdraví.

Kyjovičtí zahrádkáři si v květnu vyrazí do Polska

Výluka a omezení provozu v úseku Kravaře – Hlučín

Naučili jsme se také číst údaje na zadních stranách obalů zboží, jak správně zaměňovat bílou mouku za celozrnnou, jak snížit cukr, ale jak například i dodat čekankový sirup, který obsahuje velké množství vlákniny.

Dozvěděli jsme se, kolik bílkovin dodat tělu a jak na to - jak je důležité sníst hrstičku ořechů každý den, ale nejpozději odpoledne a další užitečné informace.

Univerzita 3. věku v Opavě.Zdroj: Eva Raidová

Získali jsme jich prostě hodně, třeba jak pracuje naše tělo a vlastně se to ani v tomto krátkém článku nedá vyjádřit. Každé vyučování začínalo krátkým testem z minulého učiva a všechny nabyté vědomosti jsme pak použili při závěrečném testu. Přednášky paní lektorky byly přínosné a i ona, myslím si, měla radost z nás. Zajímavá byla i přednáška včelaře, kterého pozvala.

Eva Raidová