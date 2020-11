Krátkometrážní film Martiny Kostelanské Muladhara se probojoval do soutěžní sekce Fascinace: Exprmntl.cz. Jde o soutěžní přehlídku nejnovějších českých experimentálních filmů, které se vztahují ke skutečnosti a neustávají v pátrání po nových výrazech jejího zpracování na filmový materiál a digitální formáty.

Krátkometrážní film Muladhara | Foto: archiv SLU

„Muladhara je první, kořenová čakra, která je znakem uzemnění a stability. Muladhara zachycuje spojení duše a těla. Spjatost člověka s přírodou a celým vesmírem. Jednotu bytí. Lidská bytost je duha, kterou dotvářejí jednotlivé čakry. Film zobrazuje člověka od fyzického zrodu až po zánik těla a následný odchod duše do další reinkarnace,“ vysvětluje Martina Kostelanská. Martina v srpnu úspěšně ukončila studium navazujícího magisterského studia oboru Audiovizuální tvorba. Muladhara je jedním z jejích klauzurních cvičení. „Martinu od počátku studia hodně inspiroval světový a československý surrealismus, otázka bytí, reinkarnace a spojení duše s hmotným tělem. A to všechno najdeme i ve snímku Muladhara,“ upřesňuje vedoucí Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Monika Horsáková. „Dostat se do soutěže kterékoli sekce na jihlavském festivalu, který patří ke klíčovým evropským přehlídkám nezávislého, nejen dokumentárního filmu, je obrovský úspěch. A náš ústav v tomto ohledu zažívá premiéru. Jsme moc rádi, že se nám to po 10 letech existence oboru Audiovizuální tvorba podařilo. Martině samozřejmě velmi blahopřeji,“ dodává Monika Horsáková.