Zúčastnit se mohl prakticky kdokoliv a kdykoliv během celého odpoledne. „Začali jsme s dětmi ze školy už ve 14 hodin a pokračovali s nově příchozími až do podvečera. Poté se účastníci přesunuli do blízkého areálu Lipjo, kde si opekli špekáčky věnované místním podnikem Řeznictví a uzenářství Latoň. Všem patří velké poděkování,“ uvedla starostka obce Chlebičov Zuzana Kašná.

Výsadba dvou sadů byla podpořena 100% dotací (částkou 99 220 Kč) z programu Péče o krajinu v roce 2021 – Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Rozhodnutí o přidělení dotace vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR a vysazeno bylo celkem 63 starých a krajových odrůd ovocných dřevin – třešní, hrušní, jabloní a slivoní. Cílem bylo navrácení tradičního krajinného prvku do zemědělské krajiny a také uchování starých odrůd ovocnanů. Projekt navíc navazuje na loňské založení květnatých luk právě v okolí Luzarského kopce. Do budoucna by tak měly louky a sady vytvořit krásný celek, který bude zvát k podívané i ochutnávce.

Veronika Königová