Za tu se v úvodu vernisáže ujala slova iniciátorka a autorka výstavy v jedné osobě – Jana Řehulková. Život Josefa Řehulky následně přiblížila Mgr. Kamila Poláková, vedoucí nedalekého Národního památníku II. světové války v Hrabyni, kde generál v důchodu pracoval jako průvodce. Slova uznání zazněla rovněž z úst ředitele Krajského vojenského velitelství Ostrava plk. gšt. Jaroslava Medka i hájeckého starosty Karla Palovského, který vyjádřil naději, že někdejšího čestného občana jednou bude v obci trvale připomínat pamětní deska.

Jak malují děti z Moravskoslezského a Olomouckého kraje? Ukazuje výstava

O generálově významu pro Československou obec legionářskou na závěr promluvil Mgr. Martin Lokaj, nástupce Josefa Řehulky na postu předsedy její ostravské jednoty. Chybět proto nemohl prapor jednoty se stráží v historických stejnokrojích, které Řehulka nosil u Tobruku a u Dukly. Vzpomínkové setkání mimo to zpestřilo i hudební vystoupení žáků hájecké Základní umělecké školy Vladislava Vančury, k nimž se připojil také nejmladší člen Řehulkovy rodiny.

Účastníci se nakonec odebrali na místo posledního odpočinku Josefa Řehulky – ke kolumbáriu smolkovského hřbitova, kde mu vzdali tichý hold.

Z Bezručova kraje do odboje

Josef Řehulka přišel na svět 16. října 1915 ve Smolkově, dnešní místní části Háje ve Slezsku. Jednou z jeho prvních vzpomínek na rodný kraj byl průjezd T. G. Masaryka nedalekou Hrabyní v roce 1924. Jako devítiletý tehdy prezidenta vítal přednesem básně. "Masaryk mě zvedl ze země, políbil na čelo, pohladil a řekl – synku, ty budeš tak velký jako já, ale musíš cvičit!" Masarykova slova si vzal mladý Řehulka za svá.

V roce 1938 se z něj stal armádní důstojník z povolání. Následně sloužil na Slovensku, kde prožil také pohnuté dny zániku republiky. S okupací se však nesmířil. Aktivně se zapojil do odbojové činnosti na Ostravsku, kde předával zpravodajské informace polskému konzulátu. V létě 1939 pak ilegálně překročil hranice a u Krakova vstoupil do čs. vojenské skupiny pod vedením budoucího prezidenta Ludvíka Svobody.

Na frontách II. světové války

Po porážce Polska byl Řehulka v září 1939 internován sověty v Suzdalu u Moskvy. Na rozdíl o polských důstojníků naštěstí neskončil ve stalinských masových hrobech. Na jaře 1941 se mu podařilo odjet na Blízký východ, kde se jako příslušník Čs. pěšího praporu 11 - Východního zúčastnil bojů v Sýrii a obrany přístavu Tobruk.

Máj je lásky čas. Své o tom vědí v Chlebičově, kde je Stezka lásky

Cenné zkušenosti tehdy získal také u polských a britských jednotek, které v saharských píscích sváděly zápas s Rommelovým Afrikakorpsem. V roce 1943 se vrátil do SSSR, kde se mezitím vytvořila čs. brigáda. Prošel různými velitelskými a štábními funkcemi, a nakonec se stal přednostou 4. oddělení štábu (organizačního a osobního) nyní již 1. čs. armádního sboru, se kterým prodělal těžký a krvavý postup přes Dukelský průsmyk na Slovensko. Jeho posledním válečným působištěm se pak stala škola pro záložní důstojníky v Popradu.

Vězeň komunistů

Po válce Řehulka setrval v armádě, kde dosáhl hodnosti majora generálního štábu. Únor 1948 jej zastihl jako důstojníka 2. oddělení (zpravodajského) Hlavního štábu. Po nástupu komunistů k moci však následovalo přeložení na méně významnou pozici a posléze postavení mimo službu.

V listopadu 1949 si pak pro něj do rodné obce přijeli estébáci. Bez soudu byl vězněn na samotce v Mladé Boleslavi a poté v táboře nucených prací na Mírově, kde byl podroben zvůli sadistických dozorců. Ti uvězněné vojáky – hrdiny protinacistického odboje – psychicky i fyzicky týrali. Propuštěn byl až v červenci 1951. Do normálního života se však vrátit nemohl. Jako režimu nepohodlná osoba mohl pracovat pouze v dělnických profesích. Kvůli věznění, při němž přišel o veškerý kontakt s domovem, se mu také rozpadlo manželství.

Strážcem historické paměti

Zadostiučinění se Řehulka dočkal až po pádu komunistického režimu. Ke dni 30. září 1993 byl prezidentem Václavem Havlem jmenován generálmajorem ve výslužbě a o dvě léta později se stal také četným občanem Háje ve Slezsku. V 90. letech se podílel na obnově Československé obce legionářské v Ostravě, kam se po odchodu do důchodu odstěhoval.

Kam na výlet? Za historií i estetikou do polských Glubczyc, kousek od Krnova

Až do pokročilého věku působil coby průvodce někdejšího Památníku Ostravsko-opavské operace v Hrabyni. O svých válečných i vězeňských zkušenostech se zápalem přednášel vojákům, školní mládeži i široké veřejnosti. Ochotně také poskytoval rozhovory novinářům, díky čemuž se podařilo alespoň v útržcích zachovat jeho poutavé vzpomínky.

Zemřel uprostřed činorodé práce dne 8. února 2002 v Ostravě ve věku 86 let. O životě tohoto výjimečně statečného a pracovitého muže se návštěvníci Háje ve Slezsku mohou dozvědět více v prostorách nedávno rekonstruovaného komunitního střediska v Dohnálkově vile, jež hostí místní infocentrum i knihovnu, a to až do 18. května tohoto roku.

Martin Lokaj

Kyselo, kulajda nebo tvarůžková pomazánka. Pošlete nám své oblíbené recepty