Hlubočec je další obec, která může občanům poskytnout první pomoc do příjezdu záchranné služby. Díky NADACI ČEZ byl pořízen automatický defibrilátor AED Philips HeartStart FRx, Dětský klíč k AED Philip, Glukometr Glucolab, Batoh PROFIREMAN a batoh Bexatec WS Small MZ SR 189/2019, obsahující vše potřebné k zásahu první pomoci. Celková hodnota nadačního příspěvku činí 60 608,- Kč.

Zdravotnická záchranná služba MSK chystá spuštění tzv. FIRST RESPONDER systému na území Moravskoslezského kraje. Jde o zapojení školených zachránců do poskytování první pomoci pacientům v ohrožení života na místě události, a to ještě před příjezdem posádky ZZS. Systém je již využíván úspěšně nejen v zahraničí, ale i v několika krajích České republiky.

Jedinečnost spočívá v propojení záchranné služby s vyškolenými zachránci, kteří jsou v dosahu místa události, na němž se nachází pacient ve stavu ohrožujícím život. Operační středisko je v indikovaných případech aktivuje prostřednictvím speciální mobilní aplikace. Vyškolený zachránce, je-li právě poblíž, tak může poskytnout základní první pomoc dříve, než posádka ZZS, vyjíždějící ze vzdálenějšího stanoviště. Takový včasný zásah může být nesmírně důležitý a zvyšuje naději pacienta na přežití.

V zásahové jednotce Obce Hlubočec máme dva profesionální hasiče, kteří projdou školením a budou k dispozici v naší hornaté oblasti zasáhnout. Seznámení budou také všichni členové zásahové jednotky JPO III Hlubočec.

