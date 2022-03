V pátek do slezské metropole dorazí z Klagenfurtu i legendární brazilský trenér Mestre Paçoca, neboli Sandro Felix dos Santos, pocházející z Recife. Opava je jedním z měst, kde dohlíží na capoeirové skupiny. V rámci festivalu se podělí o své zkušenosti a spolu se svými učni povede několik tréninků.

Program odstartuje v hale Slezského gymnázia v pátek v 18 hodin tréninkem pro děti do deseti let. O hodinu později je vystřídají děti do patnácti let a ve 20 hodin přijde řada na dospělé. V sobotu i v neděli budou od 10 hodin probíhat tréninky určené dětem a od 11,30 hodin dospělým. V sobotu v 16,30 budou diváci navíc svědky obřadu Batizado.

„V rámci Batizada nejprve nováčci, kteří u nás začínali s capoeirou třeba loni na podzim, získají své první pásky. Po nich zkušení bojovníci obdrží na základě svého progresu pásky značící vyšší úroveň a není přitom neobvyklé, že poskočí i o dva stupně. Systém pásků je podobný jako u karate, při Batizadu však není nutné projít přímo při obřadu zkouškou,“ vysvětlila Martina Komárková.

