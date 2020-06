Tento týden zde byl po zimní přestávce a rozvolnění protikoronavirových opatření obnoven provoz safari expresu. Kromě 15 letošních mláďat je v africkém výběhu nově k vidění vysloužilý terénní vůz z roku 1971. Stejné modely jezdily (nebo stále ještě jezdí) po afrických pláních

Safari v ostravské zoologické zahradě otevřené v roce 2014 zahrnuje tři výběhy o celkové rozloze 6 hektarů. Ve výbězích Afrika, Persie a Indie žije přes sto zástupců africké a asijské fauny ve více než 10 druzích. Návštěvníci se mohou projet safari expresem každý den v době od 10 do 17:45 hodin. Délka jedné jízdy je asi 15 až 20 minut. Nástupiště se nachází pod výběhem žiraf.

Letošní mláďata

Ve výbězích Afrika a Indie jsou k vidění letošní mláďata. V africkém výběhu je to šest mláďat vzácných vodušek abok (dva samci a čtyři samičky) a pět mláďat antilop losích (jeden samec a čtyři samičky). Při přejíždění z Afriky do Persie mohou návštěvníci zahlédnout ve výběhu velbloudů tři mláďata (jednoho samce a dvě samičky). Další mláďata jsou pak v Indii, a to u axisů indických – jeden samec a tři samičky. V tomto výběhu by v průběhu sezóny měla přijít na svět i mláďata dalších druhů – vzácných jelenů barasing a turů nilgau pestrých.

Staronový druh

Do výběhu Persie, který v současné době obývá chovné stádo vzácných divokých oslů onagerů a samčí skupina vzácných daňků mezopotámských, se vrátila gazela perská, nazývaná též džejran. Zoo před několika lety chovala dva samce této největší asijské gazely, z nichž jeden uhynul a druhého jsme pak v rámci mezinárodní spolupráce převezli do Zoo Helsinky k devítičlenné skupině samic. Jeho mise zde byla úspěšná a Zoo Ostrava získala několik jeho potomků – celkem tři samce jako základ nové samčí skupiny. Aktuálně zde pobývají dva z nich, v mezidobí byl jeden převezen do partnerské zoo v Holandsku. Po otevření hranic by měl být další odvezen do Maďarska a nahradit tamního chovného samce za účelem udržení genetické variability populace chované v lidské péči. Samec z Maďarska pak najde (dočasný) domov v samčí skupině v ostravském safari.

Historický terénní vůz

Netradiční novinkou ve výběhu afrických zvířat je exponát vozu Land Rover z roku 1971, který Zoo Ostrava věnovala ostravská společnost B of B cars s.r.o. „Vozy Land Rover jsou neodmyslitelně spjaty s přírodou na všech kontinentech, Afrika není výjimkou. Do dnešního dne můžete vidět vozy Land Rover sloužit v těch nejextrémnějších podmínkách jak místním lidem, tak světovým organizacím,“ vysvětluje Ing. David Kiša, jednatel společnosti, která je autorizovaným zástupcem Jaguar a Land Rover v Moravskoslezském kraji. „I to byl ten důvod, proč jsme se rozhodli veterán darovat právě naší ostravské zoo. Za pomocí techniků Zoo Ostrava jsme z vozu odstranili či připevnili části pro zajištění bezpečí zvířat,“ dodává.

Seznam zvířat ostravského safari

- Afrika: antilopa losí, voduška abok, žirafa Rothschildova, pštros dvouprstý

- Persie: onager, daněk mezopotámský, gazela perská

- Indie: antilopa jelení, axis indický, nilgau pestrý, barasinga, jelínek vepří, buvol domácí, koza šrouborohá, páv korunkatý

Šárka Nováková