Vážení čtenáři, přinášíme vám ohlédnutí za společným výletem dětí ze Střediska volného času Odry a studentů Oderské akademie třetího věku, kteří nedávno navštívili Opavu. Za text děkujeme Ritě Trubačové

Výlet dětí ze SVČ Odry a studentů Oderské akademie třetího věku do Opavy. | Foto: se souhlasem Rity Trubačové

Děti ze SVČ a studenti z Oderské akademie třetího věku jeli společně na výlet. Propojení bezstarostného mládí se zralým věkem bylo úžasné. Jaký byl cíl výletu? Bílá Opava, město, které se ještě může pochlubit výrobním družstvem SLEZSKÁ TVORBA. Podnik, který si zachoval do dnešních dnů kouzelnou tradici a vyrábí vánoční ozdoby.

Naše návštěva začíná v podnikovém obchůdku. Ocitáme se v pohádkovém království vánočních ozdob. Z obchůdku míří naše kroky přímo do výroby. Původně polotovary dostávají svou konečnou podobu. Jsme překvapení zručností pracovnic, jak si skvěle vedou a bezchybně dovedou výrobek do finální podoby.

Z vánočního opojení naskočíme zpět do reality. Přecházíme do OC Breda & Weinstein. Tady si dovolíme rozmazlit svá bříška. Zelený čtvrtek nás přímo vybízí, dopřát si něco zeleného. Naše chuťové pohárky naladil dušený špenát. Po dobrém obědě to chce trochu protáhnout těla. Arboretum Nový Dvůr je na to jako stvořené. Už za vstupní bránou nás vítají první rozkvetlé kytičky a barevná vřesoviště. Ale my stoupáme o něco výš, abychom potěšili svou návštěvou kozlíky a oslíky. Přivítání bylo milé, a když se vytáhly sáčky s krmením, tak jejich radost byla obrovská.

Přišel čas loučení. Vracíme se zpět parkem, kde jaro ještě čeká na probuzení ze zimního spánku. Cestou nás ještě pozdravili krásně zbarvení pávi a na cestu nám zamávala roztomilá veverka. Domů si vezeme pěkné zážitky a nadílku vánočních ozdob. Byl to krásný velikonoční výlet, spojený s kouzlem Vánoc.

Výlet jsme si bezvadně užili. Vy, co článek čtete, škoda, že jste nebyli s námi.

Rita Trubačová